Zonnige lentedag met temperaturen die klimmen tot 18 graden, ook komende dagen nog mooi

Het blijft nog tot en met zaterdag heerlijk lenteweer. Vandaag is het volgens het KMI opnieuw zonnig, met alleen in de namiddag enkele stapelwolken. We halen maxima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in Vlaanderen.

De zwakke en veranderlijke wind wordt stilaan soms matig en draait naar het noorden. In de namiddag steekt er aan de kust een matige zeebries uit noordnoordoost op.

Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder met plaatselijk wat nevel of mistbanken, vooral in de noordelijke helft van het land. De minima dalen naar waarden tussen -3 graden op de hoogten van de Ardennen, waarbij het in de valleien nog wat kouder kan worden, en tussen 0 en +5 graden elders. De zwakke noordenwind ruimt naar het oosten tot het noordoosten. Op de zuidelijke plateaus van het land staat er vaak een matige noordooster.

Morgen wordt het na een frisse ochtend met lokale nevel of enkele mistbanken (vooral in het noorden) alweer zonnig. In de namiddag ontstaan er plaatselijke stapelwolken. Aan de kust kan het ook overdag nevelig blijven met eventueel enkele lage wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 12 of 13 graden aan zee en in de Hoge Venen tot 17 of 18 graden in het centrum. De wind waait zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Zaterdag wordt het opnieuw zonnig en droog met maxima van 11 of 12 graden op de Ardense hoogten tot 16 of 17 graden in het centrum. De oosten- tot noordoostenwind is zwak tot meestal matig. Aan zee is de wind in de namiddag matig tot vrij krachtig.

Zondag stroomt er vochtigere lucht van over de Noordzee het land in. Eerst verwachten we lage wolken met over het noorden kans op mist. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen. Over het zuiden van het land blijft het de hele dag zonnig. De maxima liggen in de meeste streken tussen 11 en 13 graden. In Belgisch Lotharingen kan het kwik nog klimmen tot 15 of 16 graden, maar aan zee wordt het hooguit 10 graden. De wind is zwak tot matig uit noord tot noordoost.

Maandag wordt het vaak zwaarbewolkt over het noorden met mogelijk wat motregen, maar over het zuiden blijft het zonnig. Maxima tussen 10 graden in het noorden en tussen 13 en 15 graden in het midden en zuiden van het land. Er waait een matige en aan zee soms een vrij krachtige wind uit noordelijke richtingen.

Dinsdag wisselen soms brede opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Lokaal kunnen er enkele regen- of voorjaarsbuien vallen, op de Ardense toppen eventueel wat sneeuw. Het wordt frisser met maxima van 3 of 4 graden in de Hoge Venen tot 10 of 11 graden in het centrum. De noordenwind waait matig en aan zee vrij krachtig.

Woensdag verwachten we brede opklaringen en wolkenvelden met kans op een maartse bui. Het is fris voor de tijd van het jaar met maxima van 2 of 3 graden in de Hoge Ardennen tot 8 of 9 graden in het centrum. In vele streken vriest het ‘s nachts.

