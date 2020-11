Zonnige herfstdagen in het verschiet, met in het weekend maxima tot 16 graden

Donderdagochtend is het op sommige plaatsen al meteen lichtbewolkt, maar lokaal hangen er ook lage wolken of mistbanken die hardnekkig kunnen zijn. In de namiddag wordt het overal overwegend zonnig. De maxima liggen tussen 8 en 12 graden, voorspelt het KMI.

Donderdagavond wordt het vrijwel helder met enkel wat hogere wolkenvelden. Ook volgende nacht blijft het helder tot lichtbewolkt. In de loop van de nacht is er hoofdzakelijk over het noorden van het land kans op lokale lage wolken of mistbanken. De minima schommelen van -1 graad in de Hoge Ardennen tot +4 graden over het noorden.

Vrijdagochtend is het vrij koud met vooral in het noorden kans op lokale mistbanken. Daarna wordt het zonnig bij maxima tussen 9 en 13 graden. 's Ochtends is de wind in de meeste streken zwak, maar overdag waait hij matig uit oost tot zuidoost. Op de Ardense hoogten zijn er rukwinden tot 50 km per uur mogelijk.

Zaterdag blijft het droog en vaak zonnig met op het einde van de dag hoge sluierwolken. Met maxima van 12 tot 16 graden wordt het zeer zacht voor de tijd van het jaar.

Zondag verwacht het KMI eerst veel wolken met soms lichte regen. In de loop van de dag wordt het vanaf de Franse grens overwegend droog met opklaringen. Het blijft erg zacht bij maxima van 12 tot 16 graden.

Maandag is het wellicht droog met een afwisseling van soms brede opklaringen en wolkenvelden. De maxima blijven in de meeste streken schommelen rond 15 graden.