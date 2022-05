Zonnige en droge dag met maxima tot 22 graden, zondag en volgende week kans op onweer

Volgende week temperatu­ren tot 24 graden verwacht: “Helaas is zomerse lente geen garantie op mooie zomer”

Volgende week mogen we voor het eerst dit jaar zomers weer verwachten, met temperaturen tot 22 en zelfs 24 graden. Dat is goed nieuws, al betekent dat ook dat de droogte in de natuur aanhoudt. De Antwerpse provinciegouverneur heeft tijdelijk een rook- en kampvuurverbod uitgevaardigd in alle natuur- en heidegebieden en bossen in haar provincie Antwerpen.

