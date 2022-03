Zonnige dag vandaag, weekend wordt iets frisser maar zon blijft grotendeels van de partij

Eerst nog enkele dagen bewolkt, maar vanaf donderdag wordt het weer zonniger

We krijgen vandaag veel wolken en over het westen en het noordwesten ook soms nog lichte neerslag. Ook woensdag blijft het nog vaak bewolkt. Maar vanaf donderdag verandert de situatie en wordt het opnieuw zonniger, meldt het KMI. Na het afgelopen stralende weekend, lijkt het ook dit weekend meestal zonnig te blijven met maxima rond 9 graden in het centrum.

1 maart