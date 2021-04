Zonnige dag, maar fris voor de tijd van het jaar: “Het wordt wel weekend om naar uit te kijken”

Nieuwe week start wisselval­lig: kans op bui met mogelijk een donderslag

19 april Het is eerst droog met plaatselijke nevel, mist of lage bewolking. In het oosten kan er 's ochtends wel al een bui vallen. In de loop van de dag wordt het in het binnenland wisselvallig met plaatselijke buien, eventueel met een donderslag. Aan zee blijft het wellicht droog met meer zon, meldt het KMI.