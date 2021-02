Zonnig weekend met zachte temperaturen op komst

Het blijft vandaag meestal droog met opklaringen en vaak zwaarbewolkte periodes. In de loop van de dag verschijnen er stilaan meer opklaringen in de zuidelijke helft van het land. Mogelijk valt er in de namiddag wat lichte regen of een bui in de kuststreek. De maxima schommelen tussen 7 graden op de Hoge Venen en 11 graden in het centrum van het land. Dat meldt het KMI.

De wind waait matig en aan de kust soms vrij krachtig uit het zuidwesten. Er zijn rukwinden mogelijk tot 60 km/uur. Deze avond en -nacht blijft het droog met overal opklaringen en hoge sluierwolken. De minima dalen naar waarden tussen 1 graad in de Hoge Venen en 7 graden aan de kust.

Morgen is het eerst droog met opklaringen. Geleidelijk neemt de bewolking toe en valt er lokaal wat lichte regen. In de namiddag verwacht het KMI vanaf het westen meer neerslag. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het centrum. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit zuid tot zuidoost. Op het einde van de dag ruimt vanaf de kust de wind naar het westen tot het zuidwesten. Er zijn rukwinden van 50 tot 60 km/u mogelijk.

Vrijdag krijgen we eerst brede opklaringen, later verschijnen er tijdelijk meer wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima van 5 of 6 graden op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden in het centrum. De zuidenwind is zwak tot meestal matig.

Zaterdag wordt het licht- tot halfbewolkt met hoge wolkensluiers die soms talrijker zijn over het noordwesten. Het is zeer zacht voor de tijd van het jaar bij maxima van 12 tot 14 graden in de Ardennen en van 14 tot 16 graden elders. Er waait een matige tot soms een vrij krachtige zuidenwind.

Zondag is het overwegend zonnig en aanhoudend zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 12 tot 14 graden in de Ardennen tot rond 15 of 16 graden elders. De zuidenwind waait matig.

Maandag is het eerst zonnig maar in de loop van de dag verschijnen er mogelijk meer wolken vanuit het westen. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 12 en 16 graden.