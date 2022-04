Zonnig Pasen met temperaturen tot 19 graden

Staden “Een tip? Beschilder geen écht ei. De schaal kan afbrokke­len na verloop van tijd.” Iconografe Larisa (36) verheft kinderhob­by tot kunst

Paaseieren beschilderen: iedereen heeft het als kind wel eens gedaan, maar wellicht niet zoals kunstenares Larisa Balet (36). De Stadense heeft Roemeense roots en is al langer gespecialiseerd in religieuze iconografie. Haar paaseieren zijn échte pareltjes. “Er kruipt best veel tijd in. Met één exemplaar ben ik al snel acht uren zoet”, zegt ze.

