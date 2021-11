Zonnig maar schrale wind, vanavond gaat het vriezen

Het is maandag grijs over de Ardennen, de Condroz en de regio's in het oosten van Henegouwen tot Limburg. In de Hoge Venen kan er eventueel wat lichte regen of sneeuw vallen. Elders is het zonnig. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig, maar moet rekening gehouden worden met een schrale noordoostenwind. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden in de Ardennen, 5 tot 7 graden in het centrum en tot 8 of 9 graden aan zee. Dat zegt het KMI.