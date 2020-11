Zonnig en tot 10 graden

Zaterdagavond en -nacht blijft het droog. Aanvankelijk is het nog lichtbewolkt of helder, maar vooral in de loop van de nacht verschijnen er lage wolken vanaf het noordoosten. Deze zouden vooral over het noorden en uiterste zuiden van het land kunnen vormen. Over de Ardennen blijft het waarschijnlijk licht bewolkt. Nevel of enkele lokale mistbanken zijn mogelijk. De minima liggen tussen -2 graden in de Hoge Venen, rond +1 à +2 graden in het centrum en +3 graden aan de kust.



Zondag blijft het droog en start de dag op veel plaatsen bewolkt. In de loop van de dag lost de bewolking op veel plaatsen op, al kan dat vooral over het noorden van het land tot in de namiddag duren. Het is vrij koel met maxima rond 5 graden in het centrum van het land.



Zondagnacht is het eerst op veel plaatsen vrijwel helder. Later verwacht het KMI vooral over het westen van het land meer wolkenvelden. Het blijft wel droog. Het koelt flink af met minima rond -6 graden in de Hoge Venen, -4 graden in het centrum en licht positieve temperaturen aan zee.



Maandag neemt de bewolking verder toe vanaf de kust, al kan het nog een hele tijd vrij zonnig blijven in Hoog-België. Pas tegen de avond verwacht het KMI de eerste regen in het westen. Het wordt zo'n 3 graden in de Ardennen, 5 graden in het centrum en tot 9 graden aan zee.



Dinsdag is het wisselend bewolkt met nog enkele buien, vooral over de Ardennen waar de neerslag een soms winters karakter kan aannemen. De maxima gaan van 3 graden in de Hoge Venen tot 9 graden aan zee.