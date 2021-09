Zonnig en (meestal) droog weekend, met maxima tot 23 graden

Nieuwe week start met zon en stapelwol­ken, kans op onweersbui­en vanaf morgen

13 september De nieuwe week start droog met opklaringen en wolkenvelden. De temperatuur blijft aangenaam en loopt plaatselijk op tot 23 graden. De komende dagen blijft het zacht, maar is een bui wel mogelijk. Dat meldt het KMI. Vandaag is er eerst kans op ochtendgrijs, lokaal ook mist, die geleidelijk optrekt in de voormiddag. Overdag wisselen zon en stapelwolken af. In het zuiden van het land en aan zee zijn er soms mooie zonnige perioden.