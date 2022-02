Zonnig en droog begin van vakantieweek

Het wordt opnieuw zonnig en eerst overal helder. In de namiddag komen er over het westen geleidelijk hoge wolkenvelden opzetten. Het blijft overal droog. De maxima liggen tussen 6 en 9 graden in de Ardennen en 9 tot lokaal 12 graden elders. De wind waait meestal matig uit zuid tot zuidoost.

Vanavond wordt het over het westen zwaarbewolkt en in de nacht neemt de bewolking ook elders toe vanaf het westen, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Tegen de ochtend is er kans op wat gedruppel aan zee. Over het zuidoosten blijft het wellicht tot de ochtend lichtbewolkt. Minima van -2 tot -3 graden op de Ardense hoogtes (lokaal lager in sommige valleien) en 3 tot 4 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind.

Dinsdagochtend zijn er nog opklaringen mogelijk in het oosten met daar ook negatieve temperaturen. Elders is het dan al zwaarbewolkt. In het noordwesten valt er al wat regen terwijl het elders droog is. In de loop van de dag wordt het overal bewolkt, maar meestal droog met over het uiterste noordwesten, vooral de kustregio, nog steeds soms regen. Maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden in het centrum, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Later wordt de wind zwak veranderlijk.

Woensdagochtend is het bewolk met regen over het westen en noordwesten, elders is het overwegend droog. In de namiddag wordt het overal overwegend droog met vooral over het oostelijke landsdeel kans op opklaringen. Maxima van 6 graden op de Ardense toppen en 8 tot 10 graden elders bij een veelal zwakke oosten- tot zuidoostenwind.

Donderdag wordt het zwaar bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Maxima van 6 graden in de Hoge Venen tot 10 graden elders. Zwakke tot matige zuid- tot zuidoostenwind.

Vrijdag wordt het meestal zwaarbewolkt met soms wat lichte regen. Zacht met maxima tot 12 graden in het centrum, bij een zwakke zuidenwind, ruimend naar west en aanwakkerend naar zwak tot matig.

Zaterdag verlaat de zwakke regenzone van vrijdag het land via het oosten en we krijgen erachter opklaringen en meestal droog weer. Maxima rond 8 graden in het centrum. Er staat een zwakke tot matige westenwind.

Zondag is het wisselend bewolkt en blijft het wellicht droog. Maxima rond 7 graden in het centrum bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.