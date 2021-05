Zonneschijn of regen tijdens heropening van terrassen? “Zondag temperaturen mogelijk tussen 20 en 25 graden"

INTERVIEW. Onze weerman David Dehenauw zoals u hem nog niet kende: “Als een weersvoor­spel­ling fout is, ben ik er ambetant van, ja”

1 mei “Ik moet water zien en voelen en ruiken. De Noordzee is bruin van het zand en niet mooi blauw, zeggen de mensen. Maar er is geen zee waar ik liever in zwem.” Weerman David Dehenauw (50) is duidelijk een kind van de zee. Sinds 2003 voorspelt hij regenbuien en zonneschijn op VTM en voortaan ook in uw krant. Behalve weerrecord na weerrecord valt hem na al die jaren nog iets op: “Mensen hebben zo weinig vrije tijd. Dan wil je toch geen onverwachte plensbui tijdens je uitstap?”