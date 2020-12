Zondag begint droog, maar natte namiddag wacht

's Avonds en 's nachts wordt het zwaarbewolkt vanaf het westen, met perioden van regen of motregen. In de loop van de nacht gaat het harder regenen, maar wordt het ook zachter. De minima worden zondagavond al bereikt, met temperaturen tussen 2 en 7 graden. De wind waait matig tot soms vrij krachtig uit het zuiden, met rukwinden tot 50-60 kilometer per uur.

Maandag is het eerst in de meeste streken zwaarbewolkt met perioden van regen. Nadien wordt het droog in de westelijke landshelft met een afwisseling van opklaringen en bewolkte perioden, terwijl het in de oostelijke landshelft grijs en regenachtig blijft tot de avond. Het is zacht met maxima van 6 of 7 graden in de Ardennen tot 11 of 12 graden in het centrum en het westen.