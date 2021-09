Zon maakt in loop van de dag plaats voor stapelwolken, kans op bui neemt toe

Het weer is zondag eerst zacht en overwegend zonnig met hoge sluierwolken. Langzaamaan komen er in het binnenland stapelwolken opzetten, die plaatselijk buien met zich kunnen meebrengen, voorspelt het KMI. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 22 tot 23 graden in het centrum van het land.

Zondagavond houdt de kans op een lokale bui aan. Later wordt het op de meeste plaatsen droog met voornamelijk hoge sluierbewolking en hier en daar nevel en mist. In het westen van het land kan er wel een bui vallen. De minima liggen tussen 5 en 13 graden, maar in sommige Ardense valleien kan het afkoelen tot rond het vriespunt.

Na het optrekken van het ochtendgrijs, wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar maandag af. Op de meeste plaatsen blijft het droog, maar een lokale bui valt niet uit te sluiten. De maxima liggen tussen 15 graden in de Hoge Venen en 20 tot 21 graden in het centrum van het land. De nacht van maandag op dinsdag wordt droog en rustig. De minima schommelen doorgaans tussen 3 en 10 graden, maar in sommige Ardense valleien treedt lokaal mogelijk de eerste nachtvorst op.

Dinsdag blijft het droog en wordt het op de meeste plaatsen zonnig. In het oosten en zuidoosten van het land zijn er meer wolken aan de hemel. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Venen en 19 graden in het westen van het land.

Ook woensdag is het nog droog en zonnig, met in de loop van de dag enkele stapelwolken. De maxima schommelen van 15 graden in de Hoge Venen tot 20 graden op de meeste plaatsen in Vlaanderen.

Donderdag trekt echter eerst een storing van het westen naar het oosten van het land, met perioden van regen als gevolg. Later op de dag volgen opklaringen vanuit het westen, maar kunnen er ook nog enkele buien vallen. De maxima liggen tussen 14 graden in de Hoge Ardennen en 19 graden in het centrum van het land. Het gaat dan ook stevig waaien met een matige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, krachtiger aan zee. De rukwinden lopen op tot 50 à 70 kilometer per uur.

Vrijdag wordt het wisselvallig en wisselend tot soms zwaarbewolkt, met in de loop van de dag enkele buien. Het wordt een stuk frisser met maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen en 15 tot 16 graden in Vlaanderen en Belgisch Lotharingen.