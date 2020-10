Zon laat zich niet zien vandaag

HET WEERDeze namiddag is het over het oosten van het land nog betrokken met regen. Elders verschijnen er geleidelijk opklaringen maar vallen er hier en daar nog buien, aan zee mogelijk met een donderslag. De maxima schommelen rond 10 à 11 graden in de Hoge Ardennen en 14 à 15 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest, met windsnelheden rond 50 km/h, meldt het KMI.

Morgen wordt het in de loop van de dag overal wisselend bewolkt met soms brede opklaringen. Aan zee kunnen er enkele buien voorkomen die later op de dag en naar de avond toe dieper het land in trekken. Maxima van 8 tot 11 graden in de Ardennen en 12 tot 13 graden elders. Er staat een matige en tot vrij krachtige, aan zee vrij krachtige tot krachtige, zuidwestenwind. Er worden windsnelheden tussen 50 en 60 km/h verwacht.

Dinsdag begint de dag ten zuiden van Samber en Maas grijs met laaghangende bewolking, nevel of mist. Elders zijn er opklaringen. In de loop van de namiddag neemt de hoge en middelhoge bewolking toe en tegen de avond kan er wat regen vallen over het westen van het land. Deze regen is verbonden met een koufront, dat verbonden is aan ex­-orkaan Epsilon die zich dinsdag ten zuidwesten van IJsland situeert. De wind wakkert aan bij het naderbij komen van de storing en wordt vrij krachtig. Maxima rond 12 graden in het centrum van het land.

Woensdag bevinden we ons achter een koufront in onstabiele lucht. Over het oosten kan eerst nog wat regen vallen en is het eerst zwaarbewolkt. Elders start de dag wisselend bewolkt en overwegend droog. In de namiddag trekken soms intense buien het land binnen vanaf de kust met lokaal kans op een donderslag. Er staat een matige tot soms vrij krachtige zuidwestenwind met later rukwinden bij de buien tot zo’n 60 à 70 km/ h. Het wordt zo’n 13 graden in het centrum van het land.