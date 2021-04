Zon laat zich later op de dag zien

Alweer stralende lentedag: kwik klimt tot 26 graden

31 maart De zon schijnt volop vandaag en het wordt opnieuw uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar met maxima van 20 tot 21 graden vlak aan zee en op de Ardense hoogten tot 24 à 25 graden in het centrum of lokaal zelfs 26 graden. In de loop van de namiddag is er aan de kust kans op een zeebries, meldt het KMI.