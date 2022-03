Zon blijft nog lange tijd van de partij

Opnieuw stevige wind deze namiddag: rukwinden tot 80 km per uur, code geel tot 18 uur

Het gaat deze namiddag opnieuw stevig waaien. Het KMI verwacht rukwinden die kunnen oplopen tot 80 km per uur of wat meer. Het gaat ook regenen, soms fel. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 11 graden in de Kempen. Het weekend belooft wel rustig en droog te worden.

24 februari