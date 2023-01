Zomertemperaturen in de Zwitsere Alpen: warmterecord van 20,2 graden gemeten

2022 was samen met 2020 het warmste jaar sinds het begin van de waarnemin­gen in 1833: gemiddeld 12,2 graden

In 2022 bedroeg de gemiddelde temperatuur in Ukkel 12,2 graden Celsius (normaal: 11,0 graden). Met deze waarde - de tweede keer boven de 12 graden - was dit een evenaring van het absolute record van 2020 sinds de metingen vanaf 1833. Dat meldt het KMI zondag in zijn klimatologisch jaaroverzicht. Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie zal 2022 op planetaire schaal het vijfde of zesde warmste jaar worden sinds de waarnemingen vanaf de jaren 1860.

