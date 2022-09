Zomer 2022 was uiterst droog, warm en zonnig

De iets nattere junimaand kon niet voorkomen dat deze zomer de droogste van de huidige referentieperiode (gestart in 1991) was. In totaal viel er in Ukkel slechts 110,6 mm neerslag. Het vorige record dateerde nog maar van 2018. Toen viel er 134,7 mm neerslag. Wanneer we naar de volledige reeks kijken (metingen sinds 1833), zien we dat deze zomer op de negende plaats van droogste zomers staat.



De lage neerslaghoeveelheid van de periode juli-augustus 2022 zorgde wel voor een absoluut record: 23,0 mm (metingen vanaf 1833). Nog nooit viel er zo weinig neerslag tijdens deze twee maanden. Het vorige record dateerde al van 1921, met toen 25,8 mm neerslag.

Door de zeer warme maand augustus, was de zomer van 2022 gemiddeld genomen ook heel wat warmer dan normaal. De gemiddelde temperatuur bedroeg in Ukkel 19,6° Celsius. Het absolute record blijft staan op 19,9°C (2018).

Met een waarde van 24,7° Celsius, was de gemiddelde maximumtemperatuur een evenaring van het record van de huidige referentieperiode. Deze waarde werd ook geregistreerd in 2018. Wanneer gekeken wordt naar de volledige reeks sinds 1892, is er één warmere zomer: in 1976 bedroeg de gemiddelde maximumtemperatuur 24,8°C.

Tijdens deze zomer werd van 9 tot en met 16 augustus één officiële hittegolf geregistreerd in Ukkel. Daarnaast waren er verschillende periodes van intense hitte.

In ons land werd de hoogste temperatuur op 19 juli gemeten: 40,0°C in Kapelle-op-den-Bos.

779 zonuren

Naast de warmte en de droogte was er ook heel veel zon. De drie zomermaanden waren in Ukkel allemaal zonniger dan gemiddeld. De zomer in zijn totaal was veruit de zonnigste zomer van de huidige referentieperiode: 779 uur en 11 minuten. Het vorige record dateerde van 2003 (739 uur 48 minuten).

De zon scheen de afgelopen zomer elke dag wel even in Ukkel, zodat we voor de derde keer sinds 1981 geen enkele dag met een betrokken hemel konden noteren. De vorige zonnigste zomers waren deze van 2009 en 2020.