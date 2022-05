Zo zal het onweer vandaag over ons land trekken

Afwisse­lend stapelwol­ken en zonnige perioden met temperatu­ren tot 19 graden

De dag begint vandaag met tijdelijk vrij veel wolkenvelden in de kuststreek die geleidelijk landinwaarts trekken. In de namiddag wisselen stapelwolken af met zonnige perioden. In het zuidoosten zijn er altijd wat meer wolken aanwezig die in Belgisch Lotharingen mogelijk voor enkele lokale buitjes zorgen. De maxima liggen tussen 13 of 14 graden op de Ardense toppen en aan zee en rond 18 of 19 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

3 mei