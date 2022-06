Zeven gewonden door onweer op Frans festival Eurockéennes de Belfort

KMI kondigt code geel af voor hitte zaterdag en dat kan nog code oranje worden - Mogelijk hittegolf in provincie Luxemburg

Het KMI heeft met temperaturen die zaterdag kunnen oplopen tot 36 graden code geel afgekondigd in heel het land. Daarmee roept het op tot waakzaamheid. In bepaalde streken kan er zelfs nog een opschaling naar code oranje volgen. In de provincie Luxemburg doen ze er nog een schepje bovenop en is een lokale hittegolf “niet onmogelijk”.

17 juni