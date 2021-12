Zeker nog tot zondag regen en winterse buien, KMI kondigt code geel af aan kust

Vandaag daalt de temperatuur tot 5 graden. “De buien zullen dan een winters karakter krijgen”, zegt VTM-weerman Frank Duboccage. “In Vlaanderen is er op veel plaatsen in het binnenland korrelhagel of smeltende sneeuw mogelijk. In Wallonië gaat het sowieso om sneeuwbuien. Morgen wordt het eerst droog en koud met op veel plaatsen zelfs vriestemperaturen. De neerslag later zou kunnen vallen onder de vorm van smeltende sneeuw in Vlaanderen en sneeuw in de Ardennen.”

In de Ardennen vallen er sneeuwbuien die voor een accumulatie van enkele centimeter kunnen zorgen. Elders is het ook niet uitgesloten dat het tijdens de hevigste buien even wit komt te liggen.

Deze namiddag vallen de meeste buien in het westen waar ze ook gepaard kunnen gaan met een donderslag. De maxima liggen tussen ­1 graad in de Hoge Venen tot 6 graden vlak aan zee.

Van vanochtend vroeg tot deze namiddag geldt aan zee code geel, wat betekent dat er plaatselijk overlast of schade mogelijk is en het verkeer hinder kan ondervinden. In de provincies Luik, Luxemburg en Waals-Brabant geldt tot vanavond code geel voor gladheid. Door sneeuwbuien kan er een laag tot ongeveer 10 centimeter ontstaan met rijm- en ijsplekken tot gevolg.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag kunnen zich opnieuw rijm- en ijsplekken vormen, ook elders.

Vannacht wordt het droger met tijdelijk brede opklaringen. In Hoog­ België hangen veel lage wolken en kan er (aanvriezende) mist voorkomen. Ook elders in het land kunnen zich in de loop van de nacht mistbanken vormen die lokaal kunnen aanvriezen. Er is ook gevaar voor ijsplekken. De minima liggen tussen lokaal -­5 in de Ardennen en +3 graden aan zee met in het centrum van het land waarden in de buurt van ­1 graad.

Ook de volgende dagen blijft het nat. Vrijdag is het zwaarbewolkt met geleidelijk perioden met regen vanuit het westen. Ten zuiden van Samber en Maas valt er tijdelijk (smeltende) sneeuw. De maxima liggen tussen ­1 graad in de Hoge Venen en 6 graden aan zee. De wind wordt matig tot vrij krachtig. Zaterdag verloopt opnieuw grotendeels grijs met perioden van regen of motregen, maar het wordt wel zachter. Zondag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met sneeuwbuien in de Ardennen maar ook in Vlaanderen buien die hier en daar winters kunnen zijn.