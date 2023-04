Zeker drie doden en honderden gewonden bij zware tornado in Arkansas

Op zoek naar lentezon of liever nog wat sneeuwpret? Europese weerkaar­ten tonen waar je moet zijn tijdens eerste week paasvakan­tie

Maart was regenachtig en somber, dus snakken we met zijn allen naar wat zon. Kunnen we in de paasvakantie eindelijk genieten van mooi weer, of moeten we daarvoor in het buitenland zijn? En waar vinden sneeuwsporters de beste omstandigheden? Wij bekeken de Europese weerkaarten en lijsten op welk weer wordt voorspeld tijdens de eerste week van de paasvakantie.