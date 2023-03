Zeker 600 gewonden bij zware tornado in Arkansas

Vorige week sneeuw, nu 17 graden: hoe uitzonder­lijk zijn weerschom­me­lin­gen in België? Weerman David Dehenauw legt uit

We hebben te maken met weerschommelingen in België. Vorige week sneeuwde het in ons land, nu is het 17 graden. Hoe valt dat te verklaren? VTM-weerman David Dehenauw legt uit.