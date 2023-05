Zeker 29 doden door cycloon die over Myanmar en Bangladesh raast

Zeker 29 mensen in Myanmar zijn omgekomen als gevolg van cycloon Mocha, die zondag over dat land en buurland Bangladesh raasde. De cycloon was de krachtigste in meer dan tien jaar in de regio.

De cycloon richtte volgens de Britse zender ‘BBC’ flinke schade aan in Kutupalong, het grootste vluchtelingenkamp ter wereld in de kustplaats Cox’s Bazar in Bangladesh. Meer dan duizend tenten en hutjes werden er verwoest. In Kutupalong leven bijna een miljoen vluchtelingen die zijn ontsnapt aan het militaire regime in Myanmar.

In beide landen werden duizenden mensen geëvacueerd in afwachting van de cycloon. In Bangladesh zijn zondag zeker 300.000 mensen naar veiligere gebieden gebracht en in Myanmar 100.000.

Op beelden die zondag en maandag op sociale media werden gedeeld, is te zien dat vooral in de staat Rakhine in Myanmar veel waterschade is. Een aantal dorpen is ondergelopen en huizen en andere gebouwen zijn verwoest. Cycloon Mocha is intussen flink afgezwakt en vormt maandag geen dreiging meer.

Volledig scherm Schade in Myanmar na de doortocht van cycloon Mocha. © AFP

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Schade in Myanmar na de doortocht van cycloon Mocha. © AFP

Volledig scherm Schade in Bangladesh na de doortocht van cycloon Mocha. © AFP