Zeer warme en natte maand achter de rug met twee vernietigende tornado’s: “Deze maand laat echt zomerweer zeker tot half juli op zich wachten”

De maand juni was heel warm en nat, en er was weinig wind. Er werd één absoluut record gebroken: dat van de gemiddelde minimumtemperatuur. Dat blijkt uit cijfers van het meteorologisch instituut KMI. “Deze maand laat het echte zomerweer zeker nog op zich wachten tot half juli”, voorspelt VTM-weerman David Dehenauw.

De gemiddelde temperatuur in Ukkel bedroeg in juni 18,6 graden Celsius, tegen 16,7 graden in een "normale" maand juni. Daarmee komt juni 2021 in de top vijf van warmste maanden sinds 1901, maar het record van 2003 (19,3 graden) ligt nog een stukje hoger. De gemiddelde minimumtemperatuur in Ukkel vestigde wel een nieuw absoluut record: 14,0 graden. Dat was nog net een fractie meer dan de 13,9 graden in juni 2017.

De laagste temperatuur van de maand werd opgetekend op 1 juni in Elsenborn (2,9 graden), de hoogste temperatuur werd op 18 juni in Ophoven gemeten en bedroeg 33,6 graden.

Voorlopig geen hoogzomer

De eerste helft van juli zal wellicht geen uitschieters tellen. “Nog zeker tot half juli wordt het geen hoogzomer. Met temperaturen rond 21 graden Celsius is het niet koud, maar het zijn niet bepaald de temperaturen die we ons voorstellen bij de zomer", aldus Dehenauw. “Vandaag, morgen en zaterdag blijven de buien grotendeels achterwege. Maar vanaf zondag wordt de regenkans weer groter en dat blijft nog een tijdje zo."

(Dit zei David Dehenauw gisteren in VTM NIEUWS nog over het slechte weer)

Tornado’s

Ook in juni regende het veel. In Ukkel viel er 121 millimeter neerslag, goed voor een plaats in de top tien sinds 1901. In een gemiddelde maand is dat 70,8 millimeter. Meer dan de helft van de neerslag viel in de laatste tien dagen van de maand. Er waren veertien onweersdagen, met de nodige lokale overstromingen. En ook de twee tornado's in de loop van de maand, in Beauraing (19 juni) en Houffalize (27 juni), zullen bijblijven.

Nog opvallend was de lage windsnelheid. In Ukkel kwam de gemiddelde windsnelheid uit op 2,6 meter per seconde. Alleen in 1989 was het nog kalmer (2,5 meter per seconde).

De zon scheen in Ukkel een normale 201 uur en 34 minuten.