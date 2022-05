Zaterdag start met een kans op een bui, daarna droog met opklaringen

Er is vandaag eerst overal kans op een bui, maar in de namiddag volgen brede opklaringen en blijft het droog. De maxima stijgen tot 13 à 17 graden, meldt het KMI.

Het is zaterdagochtend gedeeltelijk bewolkt met kans op een lokale bui. In de namiddag verschijnen er brede opklaringen over het noordelijk deel van België, maar over de zuidelijke helft is het half­ tot zwaarbewolkt en wisselvalliger met soms buien. We halen maxima van 12 graden in de Hoge Venen tot 16 à 17 graden in Laag-­ en Midden­-België.

‘s Avonds en ‘s nachts is het eerst licht bewolkt, in de loop van de nacht bereiken wolkenvelden ons land vanaf het noorden en vergroot de kans op enkele buien nabij de Nederlandse grens en in de kustregio. Het kan nevelig worden en in de Hoge Ardennen belemmeren lage wolken mogelijk het zicht. De minima dalen naar waarden tussen 3 graden in de Hoge Venen, 5 tot 8 graden in het centrum en 10 graden aan zee.

Zondag is het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt en wisselvallig. We verwachten vooral in de namiddag verspreide buien. Het is fris met maxima tussen 9 graden op de hoge Venen en 15 graden in de Kempen.

Ook maandag blijft het gedeeltelijk tot zwaarbewolkt en is er nog kans op een plaatselijke bui, al blijft het op meerdere plaatsen wel gewoon droog. De maxima schommelen tussen 12 en 15 graden.