Zaterdag met erg veel regen, komende nacht en morgen mogelijk smeltende sneeuw

Het is vandaag betrokken en regenachtig. Vooral na de middag en tijdens de avond valt er op de meeste plaatsen vrij veel regen. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden, zo verwacht het KMI.

Delen per e-mail

Vanavond en tijdens de nacht blijft het betrokken met regen. In het noordwesten is tijdelijk wat smeltende sneeuw niet uitgesloten. De minima liggen tussen 3 graden in het centrum en 8 graden in het zuidoosten van het land.

Morgen is het eerst nog overal zwaarbewolkt met lichte neerslag, eventueel met een paar vlokken smeltende sneeuw in Vlaanderen. In de namiddag en avond wordt het geleidelijk droger. De maximumtemperaturen liggen tussen 2 en 7 graden.

Maandagochtend kan het op vele plaatsen lichtjes vriezen. Overdag wordt het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. In de Ardennen zijn dat winterse buien. Aan zee blijft het droog en is er meer zon. Het blijft vrij fris met maxima tussen 3 en 8 graden.

Dinsdagochtend wordt vooral in de oostelijke helft van België vrieskou verwacht. In de loop van de dag ontwikkelen er zich in het binnenland stapelwolken en wordt het wisselend bewolkt. De maxima liggen tussen 5 en 11 graden. Woensdag blijft het rustig en droog, met maxima tussen 6 en 13 graden.