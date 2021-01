Zachtere temperaturen, maar kans op buien in de namiddag

Het is vandaag wisselend bewolkt, met in de loop van de namiddag kans op een bui. Aan zee zijn er vaak mooie opklaringen. In de Ardennen is het overwegend zwaarbewolkt en grijs en valt er smeltende sneeuw of sneeuw. De maxima liggen tussen 0 à +1 graad in de Ardennen, 5 graden in het centrum en 6 à 7 graden in het uiterste westen van België. Dat meldt het KMI.

Komende nacht valt er regen in Laag- en Midden-België. In de Ardennen gaat het om smeltende sneeuw of sneeuw, die later zou overgaan in, eventueel aanvriezende, regen. De minima schommelen tussen -1 graad op de Hoge Venen, +3 of +4 graden in het centrum en +5 graden over het westen. Er zijn rukwinden van 50-60 km per uur in het binnenland, en tot 70 km/u aan de kust.

Dinsdag begint de dag met regen, in de Hoge Ardennen valt er aanvankelijk nog (smeltende) sneeuw of eventueel wat lokale aanvriezende regen. In de namiddag wordt het droger met soms enkele korte opklaringen vanaf het westen. Het is al behoorlijk zacht met maxima van 1 of 2 graden op de Ardense hoogten tot 9 of 10 graden in het westen van België. De wind waait matig tot overwegend vrij krachtig uit het zuidwesten met rukwinden tot 60 à 70 km/u.

Woensdag blijft het overwegend zwaarbewolkt met vooral in het noordwesten van het land perioden van regen. In het zuidoosten blijft het overwegend droog met mogelijk enkele opklaringen. De maxima liggen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden in de lagere gebieden van het land.

Donderdag trekt er ‘s ochtends of in de voormiddag een regenzone door het land, in de namiddag gevolgd door opklaringen maar ook nog enkele buien. De maxima liggen tussen 5 graden op de Hoge Venen en 11 graden elders.

Vrijdag wordt het wisselend bewolkt met soms brede opklaringen, maar ook bewolkte periodes waarbij er wat neerslag kan vallen. De maxima liggen dan tussen 2 en 7 graden.