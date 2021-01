Zachtere temperaturen, maar bijna overal regen

WeernieuwsHet regent donderdagochtend vrijwel overal, al is dat op meerdere plaatsen matige regenval. In totaal kan er 10 tot 15 l/m² vallen. De neerslagintensiteit neemt in de namiddag af vanaf het westen, maar in de oostelijke landshelft blijft het regenachtig. Het wordt een stuk zachter met maxima van 7 à 8 graden in de Hoge Venen en 11 tot lokaal 12 graden in Vlaanderen.

Donderdagavond blijft het zwaarbewolkt tot betrokken met wat lichte regen of motregen bij tussenpozen. In het tweede deel van de nacht trekt een nieuwe regenzone vanaf het westen over het land. De minima liggen tussen 6 à 7 graden in de Ardennen en 8 of 9 graden elders.

Een regenzone trekt vrijdagvoormiddag verder oostwaarts, nadien wordt het wisselend bewolkt en tijdelijk droger. In de namiddag verwachten we veel buien vanaf de kust. De temperaturen zijn zacht voor de tijd van het jaar en liggen tussen 6 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen.

Voor zaterdag is de voorspelling nog onzeker. Een storing lijkt de hele dag over ons land te slepen met vooral over het noorden kans op winterse neerslag. De maxima liggen rond 1 graad over het noorden tot lokaal 5 graden langs de Franse grens. Zondag blijft het meestal droog en met vrij veel wolkenvelden. De maxima liggen tussen 0 en 6 graden.