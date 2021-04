Zachtere temperaturen en overwegend droog met volgende week maxima tot 16 graden

Zaterdagochtend genieten we van brede opklaringen. In de namiddag bollen de stapelwolken op, maar blijft het droog. Aan zee blijft het zonnig. De maxima liggen tussen 7 en 10 graden op de Ardense hoogten en in de kuststreek, en tussen 10 en lokaal 14 graden elders. De wind waait matig, en aan zee meestal vrij krachtig, uit noord tot noordoost.

Na het wegtrekken van de lage wolken en de lokale mist wordt de atmosfeer maandag onstabieler. We krijgen een afwisseling van opklaringen en stapelwolken, waaruit lokale buien vallen. In het binnenland wordt het zachter met maxima van 11 graden in de Hoge Venen tot 15 of 16 graden in Vlaanderen. Aan zee blijft het droog en vrij zonnig, maar is het frisser met maxima rond 10 of 11 graden. De noordenwind waait zwak tot matig.