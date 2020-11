Zachte zondag met regen en rukwinden

HET WEER Zon laat zich niet zien vandaag

25 oktober Deze namiddag is het over het oosten van het land nog betrokken met regen. Elders verschijnen er geleidelijk opklaringen maar vallen er hier en daar nog buien, aan zee mogelijk met een donderslag. De maxima schommelen rond 10 à 11 graden in de Hoge Ardennen en 14 à 15 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest, met windsnelheden rond 50 km/h, meldt het KMI.