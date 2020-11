Zachte Allerheiligen met krachtige windstoten

We krijgen zondag veel bewolking met soms droge perioden, maar ook af en toe (mot)regen. Het is erg zacht met maxima van 13 tot 18 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het zuiden, ruimend naar het zuidwesten. Windstoten van 55 tot 65 km/u zijn mogelijk, zegt het KMI.

Zondagavond en volgende nacht blijft het zwaarbewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Het is bijzonder zacht bij minima van 13 graden in de Hoge Venen tot 17 graden in het centrum en het westen. Er waait een vrij krachtige en aan zee een krachtige zuidwestenwind met rukwinden rond 60 à 65 km/u of aan de kust iets meer.

Maandagochtend is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal wat lichte regen of motregen, vooral dan in de Ardennen. In de namiddag verwachten we een regenzone vanaf het westen. Het blijft bijzonder zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 15 tot 18 graden in de Ardennen en van 18 tot lokaal 20 graden elders. De vrij krachtige tot krachtige en aan zee soms zeer krachtige zuidwestenwind ruimt in de namiddag naar het westen. We verwachten rukwinden van 70 tot 80 km/u.

Dinsdag zijn er eerst mooie opklaringen. Later wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. In de kuststreek vallen er meer buien. Met maxima van 7 graden in de Hoge Venen tot 11 of 12 graden in Vlaanderen wordt het gevoelig frisser dan de voorgaande dagen. De wind waait matig tot vrij krachtig uit west tot zuidwest, aan zee soms krachtig.