Zacht weer voor wie buiten supportert voor de Rode Duivels: overwegend droog, maar iets minder warm

Zaterdag hangen er eerst veel wolken, in de namiddag stilaan opklaringen vanaf de kust. Het is overwegend droog en minder warm bij maxima van 18 tot 23 graden. Zondag wordt het zonnig en iets warmer. Ook maandag en dinsdag zonnig bij zo’n 28 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

Het is zaterdag eerst meestal zwaarbewolkt. Vanaf de middag verschijnen er opnieuw opklaringen vanuit het noordwesten, maar zij bereiken het zuidoosten van het land pas op het einde van de namiddag. Het blijft, op eventueel wat lokaal gedruppel na, droog. Het is minder warm dan de voorgaande dagen met maxima van 18 of 19 graden in de Hoge Venen en aan de kust tot 23 graden in het centrum. De matige westenwind ruimt naar het noordwesten en aan de kust stilaan naar het noorden.

‘s Avonds is het in vele streken zonnig met over het zuidoosten eerst nog wolkenvelden. Vannacht wordt het helder tot lichtbewolkt bij minima van 6 tot 11 graden.

Zondag wordt het zonnig met maxima van 20 tot 25 graden. Er waait een overwegend zwakke wind uit noordoostelijke of veranderlijke richtingen.

Maandag is het opnieuw zonnig en warmer met maxima van 24 graden in de Hoge Venen tot 30 graden in de Kempen.

Dinsdag is het wisselend bewolkt en blijft het droog. Het wordt opnieuw zeer warm. We halen zo’n 27 graden in het centrum. Aan zee zorgt een zeebries voor wat lagere temperaturen. Woensdag blijft het nog lang zonnig met later meer en meer hoge wolken vanuit het zuiden. Het wordt opnieuw erg warm met maxima tot 31 graden in het centrum en zo’n 33 graden in de Kempen. Naar de avond toe kan er een lokaal warmteonweer losbarsten.

Donderdag wordt het zeer wisselvallig met buien en soms intense onweders. De maxima schommelen nog tussen 19 graden aan zee en lokaal 28 graden in het binnenland.