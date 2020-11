Zacht herfstweekeinde met regenbuien

Minder zacht vandaag, minder wind, meer kans op fel onweer

22 oktober Vandaag worden vooral over de zuidoostelijke landshelft perioden van regen of buien verwacht. In de namiddag dringt de regen tijdelijk door tot het centrum van het land en kan een intensere bui gepaard gaan met een donderslag. In het westen is het droog en wisselend bewolkt. Er staat een matige wind uit zuid tot zuidwest met windstoten rond 50 km/u. Het blijft zacht voor de tijd van het jaar met maxima tussen 14 à 15 graden in de Hoge Ardennen en 18 graden in het noordoosten van het land. Dat meldt het KMI.