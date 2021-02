Zacht en zonnig weekend met temperaturen tot 17 graden

Onzekere weermodel­len vanaf volgende week: “Niet onmogelijk dat Koning Winter richting België komt"

3 februari Deze voormiddag is het betrokken met matige tot soms intense regen vanaf de Franse grens. Dat wordt in de loop van de dag gevolgd door buien of regen met kans op een donderslag. Er zijn ook rukwinden tot lokaal 80 kilometer per uur. Het blijft zacht met temperaturen tussen 7 graden in de Hoge Venen en 12 tot zelfs 13 graden in het centrum, zo verwacht het KMI. Vanaf zondag is de weersvoorspelling een dubbeltje op zijn kant: “We zullen een schommeling zien. Ofwel wordt het warm, ofwel koud.” In het noorden van Nederland worden er alvast koude temperaturen en winterse buien verwacht.