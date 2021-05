Wordt het terrasjesweer in jouw gemeente? Check het voortaan in de HLN-app

Zonnig, droog en tot 15 graden vandaag, ook weekend verloopt droog en meestal zonnig

23 april We krijgen vrijdag opnieuw een zonnige dag. In de streken nabij de Nederlandse grens is er echter kans op enkele tijdelijke wolkenvelden. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Ardennen en 15 graden over het westen, voorspelt het KMI.