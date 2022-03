Wolken maken plaats voor zon

HET WEERVanochtend zijn er vrij veel lage wolken, nevel of mist ten noorden van Samber en Maas. Ten zuiden van deze lijn is het zonnig. Op het einde van de voormiddag is het ochtendgrijs verdwenen en heeft het plaatsgemaakt voor brede zonnige perioden die afgewisseld worden met enkele wolkenvelden.

De meeste zonne-uren zijn voor de zuidelijke landshelft. Het blijft droog bij maxima van 11 graden aan zee, 16 of 17 graden in het centrum en 18 graden in het Lotharingen. De noordoostenwind is zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

Vanavond en tijdens het eerste deel van de nacht is het helder tot lichtbewolkt. In de loop van de nacht ontstaat er mist, vooral in het noorden en centrum van het land en lokaal in sommige Ardense valleien. De minima schommelen tussen 0 en +5 graden. De wind waait zwak uit het oosten tot noordoosten, daarna veranderlijk.

Morgen start met lage bewolking of mist. In de loop van de ochtend lossen deze wolken op en wisselen soms brede opklaringen af met wolkenvelden. Het blijft droog. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden bij een zwakke wind uit het westen of uit veranderlijke richting.

Dinsdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt en in de loop van de namiddag verwachten we enkele buien. De maxima schommelen tussen 10 en 15 graden. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten.

Woensdag trekt er een regenzone over het zuiden van het land en in de namiddag ook het zuidoosten. Elders blijft het meestal droog met opklaringen, die zich later op de dag naar het zuiden uitbreiden. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden. De wind waait matig uit het noordoosten.

Donderdag wordt het gedeeltelijk tot vaak zwaarbewolkt, maar het blijft meestal droog. Tegen de avond neemt de kans op neerslag toe. De maxima schommelen tussen 7 en 12 graden. De wind waait zwak tot matig uit het zuidoosten.

Vrijdag is het zwaarbewolkt met perioden met regen. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden. De wind waait matig uit het oosten tot noordoosten.

Zaterdag is het zwaarbewolkt met enkele voorjaarsbuien of aprilse grillen. Later op de dag verschijnen er wellicht meer opklaringen. De maxima schommelen tussen 4 en 8 graden.