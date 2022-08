Wolkbreuk veroorzaakte vandaag al meteen wateroverlast: wat staat ons de komende dagen te wachten? “Morgen oosten van het land aan de beurt”

In de regio rond Gent viel er op een halfuur tijd maar liefst 50 liter regen per vierkante meter. “Als we weten dat we op een hele maand zo’n 70 liter per vierkante meter verwachten, is de optelsom gauw gemaakt. Heel veel regen op korte tijd heeft daar voor problemen gezorgd”, verduidelijkt weervrouw Jill Peeters bij ‘VTM NIEUWS’. Aangezien de ondergrond steenhard is geworden door de maandenlange droogte, kan de regen niet zomaar in de bodem wegtrekken. “Het gevolg is dat straten en velden onderlopen”, aldus de weervrouw.