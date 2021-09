Wolk zwaveldioxide van vulkaanuitbarsting La Palma op weg naar België: “Maar die is ongevaarlijk”

Vulkaanuit­bar­sting op La Palma: “Dit kan ook gebeuren in de Eifel, vlak bij onze Ardennen”

20 september Sinds zondagmiddag de vulkaan Cumbre Vieja op het Canarische eiland La Palma is uitgebarsten, zijn uit vier dorpen ruim 5.000 mensen geëvacueerd. Onder hen ook zowat 500 toeristen, die naar het naburige Tenerife zijn overgebracht. Minstens honderd huizen en enkele bananenplantages zijn door de lavastroom verwoest. Het was de eerste uitbarsting sinds 1971 op La Palma. “Dit kan ook dichter bij huis, in de Vulkaaneifel, gebeuren.”