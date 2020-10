Woensdag krijgen we bijzonder zacht weer met temperaturen tot 20 graden, wel opletten voor felle rukwinden

Van koel herfstweer is momenteel geen sprake. Komende dagen wordt zeer zachte lucht aangevoerd naar ons land. Een krachtig lagedrukgebied met kern in de buurt van Ierland brengt een diepe zuidelijke luchtstroming op gang waardoor het op woensdag in de noordoostelijke gebieden 20°C kan worden. Zeer zacht voor de tijd van het jaar dus, en aangenaam warm. De hoge temperatuur in de derde week van oktober hebben we te danken aan een diepe zuidwestelijke luchtstroming.

Toch is het feest van korte duur. Samen met de hoge temperaturen neemt die dag ook de wind fors in kracht toe. Uit het zuidwesten blaast de wind tot 90, lokaal tot 100 km/u over het westen van het land.

In de loop van de voormiddag trekt de wind fors aan uit het zuiden. Vooral de uiterst westelijke regio’s van ons land moeten daarbij rekening houden met pittige windstoten tussen 70 en 90 km/u. “Op dit moment berekenen weermodellen een uitschieter naar 100 km/u over de Belgische kust. Het is zeker iets wat we nauwlettend moeten opvolgen komende uren”, vertelt weerexpert Nicolas Roose. Elders kunnen de windstoten pieken naar 70 km/u.

Na woensdag blijven temperaturen schommelen rond 15 tot 18°C. Voorlopig is er van enig koel weer eind oktober geen sprake. We moeten iedere dag rekening houden met neerslag. “Voorlopig zijn er weinig weermodellen die met een koel scenario komen opzetten richting het einde van de maand. Van een vroegtijdig sneeuwdek in de Ardennen is dus nog geen sprake”, aldus nog Roose.

