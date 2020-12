Witte kerst op komst (toch in Ardennen)

Het KMI verwacht deze namiddag eerst regen, daarna wisselvallig weer vanaf het westen met enkele buien. De maxima variëren van 10 tot 13 graden. ‘s Nachts zijn er perioden van regen of buien, met minima van 3 tot 7 graden. Er is veel wind en op het einde van de nacht wordt het zelfs stormachtig aan de kust. In de Ardennen wordt een witte kerstperiode verwacht.

De dag begint morgen met veel bewolking en hier en daar nog wat regen. Vanaf de kust wordt het gauw wisselvallig met een afwisseling van opklaringen, stapelbewolking en buien. In de Ardennen gaat boven 300 à 400 meter de neerslag over in smeltende sneeuw, en later in sneeuw, die uiteindelijk in de Hoge Venen blijft liggen. Elders gaat het over buien van regen, korrelhagel of tijdelijk smeltende sneeuw.

De maxima liggen tussen 3 en 6 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 6 en 8 graden elders. In het binnenland is de wind matig tot krachtig uit noord tot noordwest, met een snelheid van 50 à 70 kilometer per uur. Aan zee waait de wind krachtig tot zeer krachtig met rukwinden tot 70 à 80 kilometer per uur.

Kerstdag

Op kerstdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met enkele sneeuwbuien in de Ardennen, elders zijn dat buien van regen, smeltende sneeuw of stofhagel. De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen, 4 à 5 graden in het centrum en 6 of 7 graden vlak aan zee. De wind waait in het binnenland zwak tot matig uit noordwestelijke richtingen. Aan zee waait er een gure en vrij krachtige noordelijke tot noordwestelijke wind met snelheden tot 50 à 60 kilometer per uur.

Tweede kerstdag

Op tweede kerstdag wordt het overwegend zwaarbewolkt, maar is het eerst nog droog. In de loop van de dag krijgen we vanaf het westen wat lichte neerslag bij tussenpozen: regen in het noordwesten, regen of tijdelijk smeltende sneeuw in het centrum en sneeuw in de Ardennen.

De maxima liggen tussen 0 graden in de Hoge Ardennen, 5 à 6 graden in het centrum en mogelijk 9 graden aan zee. De zuidwestelijke wind neemt in de loop van de dag toe en wordt in het binnenland matig tot vrij krachtig met snelheden die geleidelijk oplopen naar 50 à 60 kilometer per uur. Aan zee wordt de wind vrij krachtig tot krachtig, tot 70 kilometer per uur. Zaterdagnacht volgt er meer regen en wind, sneeuw voor de Ardennen.

Zondag komt een diepe depressie boven de Britse Eilanden te liggen en trekt een actieve storing vanaf het westen over het land met mogelijk veel neerslag en veel wind. In het westen en het centrum valt de neerslag als regen, in de Ardennen als sneeuw en in het oosten van Vlaanderen is natte sneeuw mogelijk. De maxima liggen tussen 0 à 1 graad in de Hoge Ardennen en 6 graden aan zee. De zuidelijke wind wordt vrij krachtig tot mogelijk krachtig en aan zee mogelijk zeer krachtig of stormachtig met rukwinden tot 80 à 90 kilometer per uur.

Deze situatie kan tot zware problemen leiden in de Ardennen en dient opgevolgd te worden, aldus het KMI.

Maandag wordt het rustig, maar blijft het wisselvallig met doorgaans veel bewolking en enkele buien van regen, smeltende sneeuw of korrelhagel in Laag­- en Midden­-België en sneeuwbuien in Hoog­ België. De maxima liggen tussen 0 of ­1 graad in de Hoge Venen en 5 graden in Vlaanderen. De wind waait zwak tot matig uit zuidelijke richtingen.

Door toedoen van een gigantische hoogtedepressie boven West­ Europa, vergezeld van koude bovenluchten, houdt dinsdag en woensdag de wisselvalligheid aan met meestal veel bewolking en sneeuwbuien in de Ardennen. In Laag­- en Midden­-België vallen de buien overdag voornamelijk als regen, maar moet er in de ochtend-­ en avonduren rekening gehouden worden met winterse neerslag en eventuele gladheid. Maxima van 0 tot 4 graden, minima rond of onder het vriespunt.