Wisselvallige zondag met stevige regen- of onweersbuien, volgende week niet veel beterschap

Er vallen vanmiddag een paar stevige regen- of onweersbuien. Het is iets frisser met maxima rond 20 graden in het centrum. Morgen wordt het opnieuw wisselvallig met een paar buien, vooral in het oosten nog met onweer. En ook dinsdag wordt het erg onstuimig met regen en veel wind. Dat meldt het KMI.

Vanmiddag trekken de regen- en onweersbuien, die in de voormiddag vooral in het westen lagen, verder naar het oosten. Er kan daarbij veel neerslag op korte tijd vallen met rukwinden tot 60 km/u. Het is zwaarbewolkt, al kunnen er tegen het einde van de middag een paar bredere opklaringen voorkomen. Het wordt iets koeler met maxima van 17 graden op de Ardense hoogten en 20 of 21 graden elders.

Vanavond en in het begin van de nacht is het wisselend bewolkt en trekken er nog enkele buien over het land, plaatselijk nog met onweer. In het tweede deel van de nacht wordt het droog. Tegen de ochtend is er kans op lage wolkenvelden en dus mist in de hoge Ardennen.

Maandag is het wisselend tot zwaarbewolkt met in de ochtend al een vrij grote kans op buien. In de namiddag trekt een meer gestructureerde neerslagzone vanaf Frankrijk over ons land, waarbij er ook kans is op onweer en windstoten. De meest actieve buien zijn wellicht voor het oosten van het land. De maxima liggen tussen 17 graden in de Hoge Venen en 20 graden elders.

Dinsdagochtend regent het over de zuidoostelijke landshelft terwijl het elders meestal droog is. In de loop van de dag wordt het overal wisselend bewolkt met kans op enkele buien, maar vaak toch ook droog weer. De maxima schommelen tussen 18 en 23 graden. Het gaat flink waaien: de wind is matig tot vrij krachtig en vooral over het westen lokaal soms krachtig uit zuidzuidwest, ruimend naar zuidwest. Het KMI verwacht rukwinden van 60 tot 75 km/u.

Woensdag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt met tussendoor enkele buien. De maxima lopen uiteen van 18 tot 22 graden bij een matige zuidwestenwind.

Donderdag verwacht het KMI meer buien die plaatselijk onweerachtig kunnen zijn. Opklaringen en stapelwolken wisselen elkaar af bij maxima van 17 tot 22 graden.

Vrijdag is er kans op ochtendgrijs. Overdag krijgen we wolkenvelden en soms opklaringen. Het blijft meestal droog met nog steeds in de meeste streken maxima rond 21 graden.