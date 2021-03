Wisselvallige zondag met mogelijk plaatselijk een donderslag, noodnummer 1722 gedeactiveerd

De maxima liggen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 10 graden aan de kust bij een matige en aan de kust een vrij krachtige westnoordwestenwind. Rukwinden tot 55 km/uur of wat meer tijdens een bui zijn mogelijk. Dat meldt het KMI. Er wordt wel geen noodweer meer verwacht, dus het nummer 1722 is gedeactiveerd. Als er wel iemand in gevaar verkeert, moet het noodnummer 112 gebeld worden.

Zondagnacht neemt de bewolking toe en gaat een regenzone ons land beïnvloeden vanaf de kust. In de Ardennen kan er smeltende sneeuw vallen. Op het einde van de nacht wordt het over het noordwesten stilaan droger met enkele opklaringen. De minima schommelen tussen 1 en 6 graden. De matige tot plaatselijk vrij krachtige westen- tot zuidwestenwind ruimt naar het noordwesten. Rukwinden tot 50 km/uur.

Maandagochtend verlaat een regenzone, met in de Ardennen kans op wat sneeuw of smeltende sneeuw, ons land via het zuidoosten. Daarna wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. Het is fris bij maxima van 4 graden in de Hoge Ardennen tot 9 graden in Vlaanderen. Er waait een matige en aan de kust soms een vrij krachtige noordwestenwind.