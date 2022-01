Wisselvallige vrijdag en grijs maar overwegend droog weekend

Komt er ooit nog een einde aan die mistige dagen? Martijn Peters legt uit hoe mist ontstaat

Mist is een weersverschijnsel dat het hele jaar kan voorkomen, maar vooral in het najaar en de winter hardnekkig is. Ook de komende dagen is er steeds kans op mistvorming. Volgens wetenschapsexpert Martijn Peters is er meer mist in de winter omdat de nachten dan langer zijn.

14 januari