Wisselvallige start van de week met wolken en kans op buien

In de namiddag zouden er vervolgens nog enkele lokale buien kunnen vallen, maar het blijft toch vaak droog met ook een paar plaatselijke opklaringen. Over het westen echter vallen er in de loop van de namiddag meer buien, die hier en daar vrij stevig kunnen zijn. De maxima liggen tussen 10 graden in de Hoge Ardennen, 13 graden in het centrum en 15 graden in het westen. Er waait een matige wind uit zuid tot zuidwest.

's Avonds vallen er vooral over het westen en het noordwesten nog buien, die vrij intens kunnen zijn. Elders is het minder buiig. De nacht brengt eerst nog enkele plaatselijke buien, maar stilaan wordt het op de meeste plaatsen droog met zelfs brede opklaringen over de noordwestelijke landshelft. Over het zuidoostelijke deel daarentegen verwacht het KMI veel lage wolken, mogelijk met mistbanken in de Ardennen en in Belgisch Lotharingen. De minima liggen tussen 6 en 11 graden.

Dinsdag zou het overwegend droog blijven met slechts enkele lokale buitjes. 's Ochtends zijn er lokaal brede opklaringen, maar ten zuiden van Samber en Maas is het zwaarbewolkt en grijs met nevel of mist. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot meestal zwaarbewolkt. Het kwik haalt maxima van 9 graden in de Hoge Venen tot 14 of 15 graden in Vlaanderen.