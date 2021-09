Wisselvallige herfstdagen in het vooruitzicht met maxima die schommelen tussen 16 en 18 graden

De herfst is in het land en die schotelt ons wisselvallige dagen wolken, buien en af en toe zon. Ook het weekend gaat op hetzelfde elan voort.

Woensdagochtend trekt een regenzone door ons land. Over het westen wordt het daarna droger met afwisselend opklaringen en wolkenvelden en, vooral over het noordwesten, vergroot de kans op een bui. In de namiddag wordt het overal wisselend bewolkt met kans op buien, vooral dan over het noorden met daar mogelijk ook enkele donderslagen. Over het zuiden zijn er meer opklaringen. We halen maxima van 11 graden op de Ardense toppen tot een lokale 16 graden in het westen van het land. De matige tot vrij krachtige en aan zee soms krachtige zuidwestenwind ruimt snel naar het westen. Rukwinden van 50 tot 65 km/u zijn mogelijk.

Woensdagavond is het licht wisselvallig met vooral over het noorden nog kans op enkele buien. In de loop van woensdagnacht wordt het overal droog met brede opklaringen vanaf de Franse grens. De minima dalen naar waarden tussen 4 en 10 graden, maar in sommige Ardense valleien kan het kwik zakken tot rond het vriespunt. Er waait een meestal matige zuidwestenwind.

Donderdag start op de meeste plaatsen vrij zonnig met hoge wolkensluiers. In de loop van de dag komen er meer wolken, vooral dan over de noordwestelijke landshelft. Het blijft droog met enkel in het uiterste westen en noordwesten kans op wat lichte neerslag op het einde van de dag. De maxima liggen tussen 11 en 16 graden. De zuidwestenwind waait matig en aan zee soms vrij krachtig.

Vrijdag krijgen we opklaringen en wolkenvelden. In de loop van de dag neemt de bewolking over het westen toe met daar stilaan perioden van regen. Over het centrum en het oosten blijft het volgens de huidige prognoses mogelijk droog tot de avond of tot vrijdagnacht. De maxima lopen uiteen van 13 graden in de Hoge Venen tot 18 graden in de Kempen. De wind is matig tot vrij krachtig uit zuidzuidwest.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Er kunnen een paar buien vallen, maar wellicht blijft het op de meeste plaatsen grotendeels droog. Mogelijk gaat het zaterdagavond of -nacht regenen. De maxima schommelen tussen 14 en 18 graden bij een matige zuidenwind.

Zondag lijkt het te gaan regenen en mogelijk kan er flink wat neerslag vallen. Tijdelijk kan het ook stevig waaien uit het zuidwesten. De maxima liggen in de meeste streken rond 14 à 15 graden. GVS/