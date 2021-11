Wisselvallige dag met veel wolkenvelden en kans op buien

Vandaag start de dag met opklaringen in het westen met wat nevel of enkele mistbanken op sommige plaatsen, terwijl het in het zuidoosten regent. Na het traag oplossen van het ochtendgrijs wordt het wisselend bewolkt met opklaringen en wolkenvelden, waaruit deze namiddag soms enkele, mogelijk onweerachtige, buien kunnen vallen in het westen van het land. Ten zuiden van Samber en Maas blijft het zwaarbewolkt met regen gedurende een groot deel van de dag. De maxima variëren tussen 4 graden in de Hoge Venen en 11 graden aan zee. Er staat een zwakke tot matige wind die draait naar het noorden tot noordwesten.

Komende nacht zijn er nog enkele buien mogelijk in de westelijke helft van het land. Op veel plaatsen blijft het droog met eerst opklaringen. Nadien wordt er nevel, mist en lage wolken gevormd op veel plaatsen. De minima liggen tussen 2 en 8 graden bij een zwakke tot matige wind uit west tot noordwest.

Donderdagochtend krijgt de Kuststreek buien vanaf de Noordzee te verwerken. Lokaal zijn deze intens en onweerachtig. Elders is het rustiger met zelfs ochtendgrijs (nevel of mist) in het oosten en een groot deel van het centrum. In de namiddag wisselen wolken en opklaringen elkaar af en vallen er overal buien. In de Ardennen blijft het zwaarbewolkt, en lokaal vallen er tussen de regendruppels ook enkele smeltende sneeuwvlokken. De maxima liggen tussen 5 graden in de Hoge Venen en 11 graden vlak aan zee. Aan zee waait een vrij krachtige tot krachtige noordenwind met rukwinden tot 60 of 70 km/h. Elders is de wind zwak tot matig uit west tot zuidwest, draaiend naar noordwest.

Vrijdag schuift een hogedrukgebied nabij de Atlantische Oceaan op richting onze streken. Schaarse opklaringen en soms talrijke wolkenvelden wisselen elkaar af, waaruit lokaal nog enkele buitjes kunnen vallen. Op het Ardense reliëf zal het ochtendgrijs ook zorgen voor een verminderd zicht. De maxima schommelen tussen 5 en 9 graden ten zuiden van Samber en Maas, en tussen 9 en 12 graden elders. De wind is zwak tot matig, aan zee eerst vrij krachtig, uit west tot noordwest en krimpt geleidelijk naar west tot zuidwest.

Zaterdag wordt er nog zeelucht naar onze streken aangevoerd en deze circuleert langs de noordflank van het hogedrukgebied boven Frankrijk. Het wordt opnieuw wisselend bewolkt, maar in vele streken blijft het droog. Over de zuidelijke landshelft is een lichte bui mogelijk. De maxima liggen tussen 6 of 7 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het uiterste westen bij een meestal matige zuidwestenwind.

Gevaar voor CO-intoxicatie

Het KMI signaleert ongunstige voorwaarden wat betreft het gebruik van waterverwarmingstoestellen en van vuurhaarden bij het verwarmen van lokalen. "Gelieve zeer oplettend te zijn bij symptomen als hoofdpijn of neiging tot braken, want deze kunnen een gevolg zijn van CO- intoxicatie", klinkt het.