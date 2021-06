Wisselvallige dag met nog steeds kans op regen en onweersbuien

Mei was koud, nat en eerder somber

1 juni Net als in april kregen we ook in mei slechts een beperkt aantal lentedagen, of dagen met meer dan 20°C. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de afgelopen lente koud was. Daarnaast viel er in mei veel meer neerslag dan anders en was de zon veel minder vaak te zien. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht voor mei en de lente van het KMI.