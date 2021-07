Wisselvallige dag met krachtige windstoten, ook herfstig weer in weekend

Komende dagen bijzonder veel regen verwacht: KMI waarschuwt met code geel, in Limburg morgen code oranje

13 juli Het KMI waarschuwt dat er vanaf vandaag tot en met donderdag een zeer actief regenfront bijna stationair over delen van ons land zal blijven liggen. Dat veroorzaakt vooral in de (zuid)oostelijke landshelft zeer veel regen. In Vlaanderen wordt voor Limburg code oranje afgekondigd. Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chirojeugd Vlaanderen hebben hun groepen op de hoogte gebracht en de richtlijnen rond onweer op een jeugdkamp nog eens extra in de verf gezet.